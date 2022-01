Locales 2022 : Mansour FAYE en roue libre, chez lui – vidéo

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar a sillonné hier les rues de Ndiolofène, Cité et Gorée, accueilli par une foule de militants en liesse. Mansour FAYE s’est réjoui du travail abattu par ses lieutenants et de la dynamique de massification menée par ces derniers. Une cohésion de cœur, scellé autour d’actions citoyennes menées au profit du quartier par El Hadj Malick NDOUR, Papa Demba CISSOKHO et leurs camarades responsables de l’Alliance Pour la République (APR). Profitant de l’occasion, ils ont réitéré dans l’unisson, le dépassement et la sérénité, leur engagement à offrir une victoire écrasante à l’actuel maire, au soir du 23 janvier 2022.