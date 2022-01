Locales à GANDON : Alpha Mamadou DIOP détrône Khoudia MBAYE

Fin de règne pour le maire de la Commune de GANDON . Mme Khoudia MBAYE , candidate de la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY ) perd son fauteuil au profit Alpha Mamadou DIOP , tête de liste Convergence Patriotique pour la Justice et l'équité.



Ce dernier remporte les élections avec 29,52 % des voix (3 889) contre 26,15 % (3 566) pour le maire sortant. Ils sont suivis par l’ UCS , le PADS , Wallu Askan WI , le PEP, le PLD et la coalition Yewwi Askan Wi . M. DIOP , un proche de Mansour FAYE qui l’a soutenu durant sa campagne est le fils de Mody DIOP , l’ancien président du conseil régional de Gandon .



