Locales à Gandiol : Arona SOW renversé par Papa Ndiaga FALL

Arona SOW , le candidat de la coalition Benbno Bokk Yakaar ( BBY ) de la Commune de Gandiol , candidat à sa succession, ne pourra pas rempiler. Le choix des filles et fils de Gandiol a été porté sur Papa Ndiaga FALL pour gérer les destinées de la localité. L‘opérateur économique, candidat individuel, s’est imposé avec 1.468 voix contre 1.116 pour le député SOW .



Sa dynamique s'empare de la Commune et du département. Il est suivi par les listes de Ass Diadji KA, de Souleymane DIEYE , de Yacine NDIAYE et Pape Cheikh THIAM de Wallu Askan WI . Rappelons que Papa Ndiaga FALL a largement bénéficié du soutien de la coalition Yewwi Askan WI recalée par le sous-préfet de RAO et dirigée par le jeune responsable politique Mamadou Lamine DIOP .



NDARINFO.COM