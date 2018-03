Lutte contre la malnutrition : Serigne Aramine Mbacké nommé ambassadeur de l’Onu

Notre compatriote Serigne Aramine Mbacké, directeur général de « Dangote ciment Sénégal? », a été élevé au rang d’ambassadeur de l’institution intergouvernementale de lutte contre la malnutrition et de représentant spécial du secrétaire général des Nations unies au Sénégal.



Serigne Aramine Mbacké, directeur général de Dangote Sénégal, par ailleurs Dg de Mrs Holding Sénégal (leader ouest-africain de gestion des hydrocarbures), a été honoré par les Nations unies. Son mandat d’ambassadeur de l’Onu pour la lutte contre la malnutrition a été renouvelé grâce à ses nombreuses missions effectuées notamment en Côte-d’Ivoire, en Guinée-Bissau, en Guinée et au Mali pour sensibiliser les populations sur les solutions idoines contre la faim et la malnutrition.



Le Dg de Dangote Sénégal entend, cette année, faire plus et mieux en exerçant son leadership pour une Afrique débarrassée de ces fléaux qui frappent les populations défavorisées. Son mandat est en droite ligne de la déclaration de la conférence des Nations unies pour l’alimentation tenue en 1974 avec comme thème central : « The best food for the future » (la meilleure alimentation pour l’avenir).



Serigne Aramine Mbacké s’est dit très satisfait de cette distinction qui annonce le début d’une collaboration avec la fondation « Servir le Sénégal » dirigée par Marième Faye Sall, la première dame de la République du Sénégal. Notre compatriote est honoré à plus d’un titre puisque qu’il partage ce statut décerné par les Nations unies avec d’illustres personnalités comme l’ex-président américain Bill Clinton, la princesse Basma Bint Talal de la famille régnante de Jordanie, son Excellence Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Ben Hassan Ben Ali Al Tahli, membre de la famille de l’émir du Qatar, ou encore Mme Sarah Obama, grand-mère paternelle du président Barack Obama.



Par Mamadou Lamine DIATTA | Le Soleil |