La transpiration touche les plus petits comme les plus grands. Quel est son rôle au sein de notre organisme ? Comment lutter contrer la transpiration sans offenser notre peau ?





Qu'est-ce que la transpiration ?



La transpiration est un phénomène naturel qui opère, dans le corps humain, un véritable miracle. Un miracle particulièrement désagréable, certes, puisque tous et toutes luttent contre elle. Cependant, son action est primordiale à la santé de chacun. La transpiration régule en effet la température du corps, élimine les mauvaises toxines et permet aux cellules de respirer.



Malheureusement, cette régulation a un prix. Un sentiment désagréable sur la peau qui devient "collante" et une odeur parfois nauséabonde près des zones "sensibles" (les aiselles ou les pieds sont les premiers membres à souffrir de la transpiration) pour ne citer que les effets les plus reconnus. Il est néanmoins indispensable, avant de lutter contrer la transpiration, de l'accepter comme une amie du corps. Accepter de transpirer, c'est laisser son corps se réguler.





Comment lutter contre la transpiration sans offense ?



Contrairement aux apparences, les déodorants ne sont pas les meilleures armes pour lutter contre la transpiration. Certains d'entre eux peuvent même agresser la peau. Le choix d'un déodorant doit être réalisé avec prudence. Il est possible de lutter contre la transpiration sans offenser sa peau. Choisissez avant tout des vêtements amples, lorsque vous le pouvez. Limitez l'utilisation de vêtements proches du corps - les chemises, notamment - à son minimum, lorsque vous devez travailler au bureau par exemple. Les vêtements en synthétique sont à proscrire. Préférez les matières naturelles pour une meilleure évaporation des vapeurs.



L'épilation est parfois recommandé comme moyen pour contrer la transpiration. Les odeurs se produisent en effet lorsque les vapeurs viennent s'attacher aux poils. La macération a lieu et donne naissance aux mauvaises odeurs reconnues par tous et toutes. L'épilation des zones "sensibles" et sujettes à la transpiration est donc un moyen efficace pour lutter contre celle-ci.



Les douches sont nécessaires pour éliminer la sueur. Cependant, après un effort physique, veillez à laisser votre corps au repos jusqu'à évaporation complète de la transpiration. Puis, douchez vous à l'eau froide ou tiède avec un savon neutre. Certaines personnes, plus sensibles à la transpiration, devront néanmoins utiliser certaines huiles essentielles, recommandées par les médecins et dermatologues. Le thym et la sauge sont reconnus pour limiter les effets de la sueur.



Il est cependant nécessaire, pour une personne souffrant anormalement de transpiration, de consulter un médecin pour choisir un traitement approprié. Gardez à l'esprit que le corps ne transpire que par besoins. Choisissez donc les moyens les plus naturels pour lutter contrer la transpiration sans faire offense à ses bonnes oeuvres.