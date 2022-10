Mane SECK, un cursus plus que parfait

Le Sénégal vient encore d’entrer dans l’histoire. Et ce, de la meilleure des manières. Mané Seck a remporté le 1er prix du jury du concours « Ma thèse en 180 secondes » édition 2022, organisé le 06 octobre au Québec. Doctorante en physique, elle est pensionnaire de l’école doctorale des sciences et des technologies de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Sa présentation a porté sur «l’élaboration et la caractérisation des nanomatériaux à base de gomme arabique et amandier : orientation vers la green electronics».



Le concours « Ma thèse en 180 secondes » est un concours qui permet à des doctorants issus d’universités francophones de présenter en 180 secondes leur sujet de recherche avec des termes simples afin de convaincre un jury et le public. La finale de l’édition 2022 qui s’est déroulée au Théâtre Outremont à Montréal au Canada a accueilli 19 finalistes. Le deuxième prix a été attribué à Sophie Ravara de la Suisse. Et c’est Jihane Kenfaoui du Maroc qui a remporté le prix du public.



Mané Seck est née à Louga où elle a effectué son cursus scolaire, du préscolaire au Lycée. Elle a obtenu son Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires (CFEE) à l’école primaire Grand Louga I en 2003, son Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) en 2007 au Collège d’Enseignement Moyen El Hadj Djily Mbaye, et son Baccalauréat en série S1 en 2010, au Lycée Malick Sall. En 2011, elle est admise à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, où elle s’est engagée dans les études supérieures jusqu’au Doctorat. A l’UFR SAT, elle a obtenu un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) en Mathématiques, Physique et Informatique en 2012, une Licence en Physique Appliquée en 2013, et un Master en Energies Renouvelables en 2015. En 2017, elle a commencé un doctorat en Physique Appliquée, spécialité « matériaux et dispositifs électroniques », et elle l’a soutenu le 19 février 2022.



Pour rappel, le mardi 28 juin 2022, Mané Seck a été sacrée lauréate de la finale nationale du concours « Ma thèse en 180 secondes » et s’était illustrée par la qualité de sa prestation et la pertinence de son objet d’étude. Ce qui lui a permis de représenter le Sénégal à Montréal lors de la finale internationale.



Pour la finale nationale, les universités publiques du Sénégal ont été représentées. Il s’agit notamment de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), de l’Université Iba Der Thiam (UIDT) et l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB).



Co-organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et l’Agence Universitaire de la Francophonie, cette finale nationale a réuni 11 doctorants qui ont exposé sur diverses thématiques aussi pertinentes les unes que les autres.



