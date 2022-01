Mansour FAYE : " J’ai aujourd’hui un sentiment de fierté et de reconnaissance envers tous les saint-louisiens"

« J’ai aujourd’hui un sentiment de fierté et de reconnaissance envers tous les saint-louisiens. C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’endosse à nouveau cet habit de premier magistrat de la Commune de Saint-Louis » a écrit Mansour Faye. Il a encouragé tous les autres candidats de l’opposition à s’unir pour le développement de Saint-Louis.



« Sans opposition, il n’y a pas de démocratie. La seule chose qui importe, c’est le développement de notre chère Commune. J’invite donc tous les autres candidats, les personnes ressources et la diaspora à s’unir pour l’émergence de Saint-Louis » a-t-il déclaré.