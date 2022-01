Mansour FAYE alerte les populations : "Méfiez-vous des vendeurs d’illusions " - vidéo

La coalition Benno Bokk Yaaakr de Saint-Louis a clôturé sa campagne hier par un point de presse au siège de l’Alliance Pour la République (APR). Une occasion pour le maire Mansour FAYE, candidat de la majorité de revenir sur les grands axes de son bilan et de dégager des perspectives pour le second magistère en quête. L’édile est revenu sur le programme spécial dédié au quartier de Pikine avec d’importances réalisations prévues en invitant les populations à se « méfiez-vous des vendeurs d’illusions.Ceux qui tentent de vous tromper en vous promettant des choses irréalisables ». « Je ne fais focus sur aucun adversaire. C’est la population qui m’intéresse », a-t-il dit. « Celui qui vous donne le petit-déjeuner et le déjeuner, s’il vous promet le dîner, vous devez le croire », a-t-il ajouté. Cette rencontre avec la presse a été également une occasion pour son coéquipier pour Me Moustapha MBAYE, candidat pour le département d’exposer son programme, une fois réélu à la tête du conseil départemental. « Je pardonne à tous ceux qui m’ont calomnié ou injurié durant la campagne. Je ne retiens aucune colère envers eux. Ma personne n’est pas importante. C’est Saint-Louis qui est importante et c’est pour cette ville que nous nous battons », a conclu le ministre des Transports.