Mayoro FAYE, candidat de la coalition Wallu Askan WI : " Les Saint-Louisiens en ont marre d’avoir comme maire Mansour FAYE " – vidéo

« Les Saint-Louisiens en ont marre d’avoir comme maire Mansour FAYE, compte tenu de son attitude et des décisions impopulaires qu’il essaie de faire passer sur le dos des Saint-Louis. Mais aussi, pour l’ensemble des dégâts qu’il a eu à causer aux habitants de la Langue de Barbarie qui ont vu leurs mosquées et leurs daaras détruits », a déclaré samedi, Mayoro FAYE, le candidat de la liste majoritaire de Wallu Askan WI. « Des populations sont ensuite logées dans des bâches sous la chaleur à Diougob, sans secours. Elles sont dans l’émoi et dans le désarroi », s’est-il désolé. « Partout où nous passons, le vœu des Saint-Louisiens pour le départ de Mansour FAYE est unanime », a-t-il assuré le coordonnateur de la fédération départementale du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). « Il a bénéficié des décrets présidentiels pour toutes ses nominations. S’il pense qu’il sera maintenu de cette manière à la tête de la ville, il se trompe lourdement », a-t-il confié. Pour rappel, à l’ouverture de la campagne électorale, cette coalition dirigée par Me Abdoulaye WADE, a tenu une série de conférences sur les atouts Saint-Louis pour un développement durable et solidaire, l’érosion côtière, l’impact de l’exploitation du gaz sur la pêche et l’histoire de la décentralisation à Saint-Louis.