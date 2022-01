Me Alioune Abatalibe GUEYE : " De fortes sommes d’argent dilapidées dans des concerts ne régleront pas le problème de Saint-Louis " - vidéo

« Saint-Louis est un grand corps malade qui souffre à tout endroit », s’est offusqué Me Alioune Abatalibe GUEYE, le candidat des Verts, lors d’une visite au quartier de Diawelingue. Il s’est dit outré notamment par la vétusté du système d’assainissement aux conséquences sanitaires désastreuses sur la santé des riverains. « C’est significatif du mal de NDAR », a-t-il soutenu, en regrattant la régression de la ville « sur tous les plans », sous le magistère de l’actuel maire. « Aujourd’hui, la mythique place Faidherbe a été transformée en cimetière. C’est une honte. De l’argent dilapidé dans des concerts répétitifs ne réglera pas le problème de NDAR. Et ces prestations musicales sont tenues au grand détriment de nos artistes locaux, laissés en rade, a déploré l’avocat. « Il est tant de confier la ville à un maire résident. Je suis le candidat de Saint-Louis. Je dors et je me réveille avec les populations. Je suis le seul à connaître leurs profondes aspirations », a-t-il conclu.