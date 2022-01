Me Moustapha MBAYE défend le bilan de Mansour FAYE et s’en prend aux "parleurs" - vidéo

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) s’est déployée hier sur l’île de NDAR où des visites des proximités auprès de notabilités religieuses et coutumières ont été effectuées. Mansour FAYE, le candidat de cette alliance a été notamment reçue par Larou MAR, de Baila WONE, Charles FALL et de Cheikou KAMARA et leurs militants. Le candidat de BBY pour la mairie de Saint-Louis s’est livré à une promenade en calèche comme pour marquer la spécificité de cette zone à fort potentiel touristique. Me Moustapha MBAYE, habitant de la localité a rejoint au convoi. Il a, dans son speech, défendu le bilan du maire Mansour FAYE et passé en revue quelques réalisations faites au bénéfice des populations de l’île. « Nous avons un appui de taille et c’est le président Macky SALL. Un maire ne peut travailler sans le soutien de l’Etat », a indiqué le candidat de BBY pour le département. « Ne prêtez pas oreilles aux parleurs. Tout le monde peut constater le bilan satisfaisant de l’édile durant son premier magistère », a ajouté le juriste.