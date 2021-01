Melon : les 5 bienfaits pour la santé

1. Le melon est très peu calorique



Le melon est très peu calorique, ce qui fait de lui notre allié incontestable l’été. On ne trouve en effet que 34 calories dans 100 g de melon. Il est gorgé d’eau et ne contient que très peu de graisse. Et pourtant, il offre un véritable sentiment de satiété. Mangez un demi melon en entrée et vous aurez l’impression d’être rassasié. Si vous deviez donc choisir entre une recette à base de melon pour l’entrée ou pour le dessert, nous vous recommandons sans hésiter de privilégier l’entrée.



Le melon peut aussi être consommé au goûter. En cas de petite faim, mieux vaut se couper une tranche de melon que de se jeter sur un paquet de cookies. Le melon est rafraichissant et très décomplexant.

2. Le melon diminue les risques de cancers



Le melon est par ailleurs riche en flavonoïdes, des antioxydants qui jouent un rôle protecteur contre le cancer du sein ou celui du colon notamment. Des études ont prouvé qu’une espèce particulière de melon, le melon amer, avait la capacité de stopper la croissance des cellules cancérigènes grâce à sa haute teneur en antioxydants. Administré à des souris souffrant de cancer du pancréas, ce melon aurait même permis une réduction de plus de 60 % de la tumeur, sans aucun effet secondaire.



Les antioxydants permettent en effet à notre organisme de se protéger des effets des radicaux libres qui proviennent de la pollution, des produits chimiques ou de la fumée de cigarette. Manger du melon serait donc un moyen de réduire les risques de développer un jour un cancer.



3. Le melon est riche en vitamine A



Le melon contient une forte concentration en vitamine A. Or cette vitamine permet aux cellules de la peau de se régénérer. Elle permet de lutter contre la cellulite ou la formation de vergetures mais aussi contre les rides. Elle est aussi utilisée dans la prévention de la dégénération maculaire dans les yeux.



Mais ce n’est pas tout, la vitamine A présente dans le melon, qu’on appelle aussi caroténoïde, permettra à votre organisme de se prémunir contre certaines agressions extérieures comme les virus ou les bactéries car elle renforce la fonction immunitaire. Une personne qui souffre de déficience en vitamine A sera plus sujette à des inflammations respiratoires par exemple. Le melon est également riche en vitamine C, une vitamine très efficace aussi pour résister aux infections.



4. Le melon combat la rétention d’eau



Vous souffrez de jambes lourdes quand il fait chaud ? Vos mains et vos pieds gonflent sous l’effet de la chaleur ? Vous serez alors étonné de découvrir que le melon lutte efficacement contre la rétention d’eau. Riche en sels minéraux, en potassium et calcium, il permet d’éliminer l’eau en excès et permet ainsi de limiter les gonflements.



Le melon a aussi des vertus diurétiques. Il permet ainsi à l’organisme de se purifier en éliminant les toxines et aux reins de rester en bonne santé. L’été, le melon est très désaltérant, ce qui est un atout supplémentaire.



5. Le melon aide à lutter contre l’hypertension



Nous l’avons dit, le melon est riche en potassium. Or de nombreuses études ont montré qu’une alimentation riche en potassium était aussi efficace pour lutter contre l’hypertension que de réduire sa consommation de sel. Une personne qui souffrirait d’hypertension aurait donc tout intérêt à consommer régulièrement du melon. Manger la moitié d’un melon revient en effet à apporter à son organisme 20 % des apports journaliers recommandés en potassium.



On notera que combiner un apport conséquent de potassium avec une réduction de sel permettra d'atteindre une meilleure réduction de la pression artérielle.



passeportsante.net