Moussa DIOP : "Notre programme est un dépôt des Domou NDAR" - vidéo

Le candidat de la liste Gox Yu Bess a été accueilli jeudi par ses militants et sympathisants de Guet-Ndar à l’occasion d’une tournée dans le populeux quartier. En compagnie de la championne de Basket Ndéye SENE, investie sur cette liste, le plus jeune candidat aux élections municipales de Saint-Louis a fait de son ambition de réorganiser la pratique de la pêche, poumon de l’économie de la ville. Il a, à ce titre, annonce une série de mesure pour replacer Guet-Ndar dans la posture qu’elle mérite. « Notre programme est un dépôt des Domou NDAR », a-t-il dit. « Nous l’avons élaboré avec eux », a-t-il dit. Moussa DIOP dit porter l’espoir d’une jeunesse avide de changement et compte matérialiser les expressions de cette espérance, une fois élu maire de Saint-Louis.