Mpal : Mor Guèye GAYE clôt sa campagne en beauté – vidéo

La coalition Benno Bokk Yakaar de Mpal a fermé les rideaux hier sur la campagne pour les locales à travers une mobilisation la place publique de la ville. Une ambiance festive et rythmée qui, comme à l’accoutumée, met en exergue la richesse culturelle de la localité. Les différentes responsables de la grande majorité élargie ont exhorté leurs militants à se rendre très tôt dans les bureaux de vote pour accorder une victoire écrasante à la tête de file, Mor Guèye GAYE. Des marques d’adhésion et de soutien qui touchent le directeur général de l’Ageroute. Ce dernier appelle à une cohésion des filles et fils de Mpal pour porter ensemble l’émergence de la cité religieuse.