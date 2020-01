Museveni: "les Africains ont échoué à protéger la Libye contre les occidentaux"

Le président ougandais Yoweri Museveni affirme que les Africains n'ont pas réussi à protéger la Libye.



Il a reproché aux pays africains de ne pas protéger la Libye contre l'intervention militaire des États-Unis et d'une coalition dirigée par l'OTAN en mars 2011. Le président Museveni a déclaré à Allan Kasujja, de la BBC, que les pays africains auraient dû opposer une résistance militaire pour "donner une leçon" aux puissances occidentales.



"Les pays africains n'auraient pas dû permettre aux pays occidentaux d'attaquer la Libye. Nous aurions dû intervenir. Nous avons essayé diplomatiquement, mais nous aurions pu intervenir même militairement", explique-t-il.



Selon lui, l'Afrique aurait pu intervenir et "donner une leçon à ces gens".



"La Libye était un pays africain attaqué par des puissances étrangères, nous aurions dû intervenir", ajoute-t-il.



Le président Museveni a également qualifié de "symbolique" l'invitation des États africains au sommet de Berlin qui s'est tenu la semaine dernière.



Le président russe Vladimir Poutine, le président turc Recep Tayyip Erdogan, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Boris Johnson ont participé à ce sommet.

BBC