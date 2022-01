NDIOUM ÉMERGENT : Cheikh Oumar ANN table sur des investissements de 70 milliards FCFA - Vidéos

Grande mobilisation des fractions de la grande majorité présidentielle élargie à la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY ) , hier à NDIOUM , à l’occasion d'un méga meeting de Cheikh Oumar ANN, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ( MESRI ) à NDIOUM . Une rencontre qui a vu la présence des maires sortants des autres localités du département de Podor , venus témoigner leur soutien au candidat à sa succession. « Ici, il n’y a qu'un seul leader, un seul dirigeant, un seul maire, c'est Cheikh Oumar ANN ", a déclaré le responsable de la COJER de NDIOUM . « Ce 23 janvier, différence se fera dès 11 heures le jour du vote, pour réélire notre candidat (…) Nous , la jeunesse nous allons constituer un bouclier autour de lui pour le défendre", a-t-il ajouté.



" Cheikh Oumar ANN a donné plus de 500 emplois aux jeunes de Ndioum . Compte tenu de son engagement au profit de la localité, j’invite les NDIOUMOIS à voter la liste qu'il dirige pour une victoire 95% », a-t-il lancé sous les ovations de la foule de militants en liesse.



Le MESRI s’est dit satISfait et revigoré par les marque d’affection à son bénéfice. " Je sais que toute la ville Ndioum me soutient. Je sais que les femmes, les jeunes et les personnes âgées m’accompagnent. Nous allons vers des élections municipales et mes propositions se concentrent sur l’émergence de NDIOUM qui est une ville en or dans sa signification, mais en diamant pour ses fils », a déclaré le responsable de l’Alliance pour la République ( APR ) .



« Des personnalités comme Amadou Kane DIALLO , docteur Abou Mamadou TOURÉ, préfet Mamadou NDIAYE, Sidy Ali Diallo Makham SY , l'ambassadeur Mansour Elimane KANE entre autres m'ont précédé et accompagné pour la réalisation de nos rêves ", a-t-il martelé.



M. ANN soutient : « Je veux en faire un hub économique de l'Afrique occidentale. C'est une aspiration profonde que je veux réaliser avec tous les fils de ma ville ». « Nous avons un collège et un lycée qui sera renforcé. Nous avons un espace numérique ouvert (ENO) . Mais nous allons faire de Ndioum , une ville universitaire avec un campus international de haut niveau », a-t-il promis.



Il annonce la tenue prochaine au deuxième trimestre de 2022, d’une grande rencontre d'échanges avec des partenaires au développement de Ndioum en présence d'hommes d’affaires, d’économistes et d’ingénieurs. Il envisage, en outre, l’élaboration d’un plan de développement avec des investissements d’un montant 70 milliards FCFA pour les 5 ans à venir.



.... La démonstration de forces, en vidéo ...