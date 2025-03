Nder, 7 mars 1820 : Le jour où les femmes écrivirent l’histoire par le courage

Au Sénégal, l’Honneur n’abdique pas ! Le Mardi 07 Mars 1820, au XIXème siècle, les femmes de Nder, sur les rives du Fleuve Sénégal, l’ont prouvé. Et de quelle manière !



Cet événement était une opération politique conduite par les voisins Maures du Trarza et l’Almamy du Fouta, pour qui les accords entre le Waalo et la France (il s’agit du Traité de Djaw, signé le 8 mai 1819 pour la colonisation agricole du Waalo) allaient contre leurs intérêts qui se trouvaient dans le commerce de la gomme et des esclaves, ainsi que leur volonté d’imposer l’Islam au Waalo animiste.



Ce Mardi 07 mars 1820, à Nder, capitale du Royaume du Waalo, des femmes ont consenti le sacrifice ultime pour leur patrie, au nom de l’honneur, de la dignité et de la liberté.



Ce jour là, les principaux dignitaires du Royaume étaient à Saint-Louis, en compagnie du Brack (titre donné au roi) qui devait faire soigner une blessure à la suite d’une attaque survenue le 21 septembre 1819.



Ce mardi-là, journée de labeurs, les hommes, dans une dynamique unitaire, ont tous déserté le village de Nder pour aller à l’assaut des travaux champêtres afin de satisfaire la plénitude de la vie de leurs familles. Mais en l’absence de tous ces hommes, les maures du Nord, fils de l’au-delà du Fleuve, dans un élan d’une lâcheté inouïe, ont envahi les femmes du Walo, solitaires et fragiles, juste pour les soumettre en esclaves.



Surpris par la forte riposte des femmes déguisées en hommes, les assaillants se replièrent. Les femmes crièrent victoire trop tôt et en ôtant leurs turbans, elles dévoilèrent alors leur féminité provoquant ainsi un sursaut d’orgueil mâle chez les assaillants.



« Femmes de Nder ! Dignes filles du Walo ! Redressez-vous et renouez vos pagnes ! Préparons-nous à mourir ! Femmes de Nder, devons nous toujours reculer devant les envahisseurs ? Nos hommes sont loin, ils n’entendent pas nos cris. Nos enfants sont en sûreté. Allah le tout puissant saura les préserver. Mais nous, pauvres femmes, que pouvons-nous contre ces ennemis sans pitié qui ne tarderont pas à reprendre l’attaque ? »



« Où pourrions-nous nous cacher sans qu’ils nous découvrent ? Nous serons capturées comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînées de l’autre côté du fleuve et vendues comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous ? »



Ce mardi-là, a Linguère Fatim Yamar Khouryaye Mbodj qui avait organisé la résistance, s’immola par le feu, ainsi que plusieurs de ses compagnes, préférant la mort au déshonneur. Elle avait toutefois pris soin de faire évacuer ses deux filles, Ndjeumbeut et Ndaté Yalla, et qui ont finit par gouverner le Waalo dans le seul souci de préserver les intérêts de leur royaume.



La mort ! A ce mot, fusa une sourde exclamation. « La mort ! Que dis-tu Mbarka Dia ? » « Oui mes sœurs. Nous devons mourir en femmes libres, et non vivre en esclaves. Que celles qui sont d’accord me suivent dans la grande case du conseil des Sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu… C’est la fumée de nos cendres qui accueillera nos ennemis. Debout mes sœurs ! Puisqu’il n’y a d’autre issue, mourrons en dignes femmes du Walo ! »



C’est le Talatay Nder, l’historique mardi de Nder !



C’était un mardi 07 Mars 1820. Le Sénégal anticipait en s’érigeant en pionnier, dès le XIXème siècle, en reconnaissant les valeurs qui font la Femme.



Durant treize siècles, les pays du Maghreb et de la péninsule arabique ont pratiqué la traite négrière faisant plus de dix-sept millions de victimes en Afrique subsaharienne. Cette histoire méconnue est à l’origine de la négrophobie existante dans les pays arabes et maghrébins. En effet, les Noirs y sont victimes d’un racisme structurel et systémique. Pour preuve, le traitement réservé aux migrants subsahariens dans les pays maghrébins et arabes démontrent la présence forte d”un racisme anti-Noirs très marqué. A ce sujet, je vous conseille de lire l’ouvrage de Tahar Ben Jalloun intitulé « le mariage de plaisir » qui traite de la question du racisme à travers l’union d’un homme marocain et d’une femme sénégalaise. Même si j’ai quelques réserves quand à certains éléments du livre, il dépeint assez justement la condition des Noirs dans cette partie de l’Afrique.



Afin d’en savoir plus sur cet épisode tragique de l’histoire du continent, nous vous conseillons « Le génocide voilé » de Tidiane N’diaye.



Cet article de presse vous permettra de connaître l’importance de cet épisode tragique qui est un pan important de notre histoire. Cet ouvrage très complet et bien écrit détaille avec précision l’horreur de cette traite et les conséquences désastreuses sur les populations africaines. En lisant ce livre, on apprend que les marchés aux esclaves florissaient dans les villes arabes et nord africaines. Dans ceux-ci, les femmes avaient plus de valeur en raison de leur aptitudes aux travaux domestiques et traditionnels.



Elles étaient également les esclaves sexuels de leurs bourreaux qui abusaient d’elles afin de les briser moralement et psychologiquement afin qu’elles soient dans un état de dépendance et de soumission envers leurs maîtres. Cependant, durant cette période les femmes africaines firent également preuve de résistance et de bravoure à l’instar des femmes de Nder dont j’ai choisi de vous parler. La résistance des femmes de Nder est un épisode tragique et marquant de la lutte contre la traite négrière arabo musulmane au Sénégal. « Talataay Nder » (« le mardi de Nder » en Wolof) comme son nom l’indique a eu lieu un mardi du mois de novembre 1819 dans le village de Nder, capitale jadis du royaume du Waalo. Face à l’assaut des négriers Maures, les femmes décidèrent de sacrifier leurs vies plutôt que d’être réduites en esclavage.



Averties de la menace sur leur village, les femmes de Nder se munirent de coupe-coupe, de lances, de gourdins et de fusils, elles se battirent face à leurs adversaires avec énergie et force. Servantes, paysannes, aristocrates, jeunes et vieilles, elles s’unirent pour se défendre sans relâche face à leurs ennemis. Les récits des griots affirment que les femmes de Nder tuèrent ce jour là plus de trois cents Maures. Néanmoins, devant cette défaite, le chef des Maures ne s’avoua pas vaincu. Avec ses troupes, ils revinrent plus tard afin d’achever leur première attaque. Conscientes qu’elles étaient à bout de forces, et qu’elles ne pourraient réitérer leur exploit face à une seconde attaque, les femmes se découragèrent, ne sachant quoi faire.



C’est à ce moment là que Mbarka Dia, meneuse de femmes du village s’écria, ces mots entreront dans la postérité, symbolisant ainsi le courage et la bravoure d’un peuple face l’ignominie : « Femmes de Nder ! Dignes filles du Walo ! Redressez-vous et renouez vos pagnes ! Préparons-nous à mourir ! Femmes de Nder, devons-nous toujours reculer devant les envahisseurs ? Nos hommes sont loin, ils n’entendent pas nos cris. Nos enfants sont en sûreté. Allah le tout puissant saura les préserver. Mais nous, pauvres femmes, que pouvons-nous contre ces ennemis sans pitié qui ne tarderont pas à reprendre l’attaque ? Où pourrions-nous nous cacher sans qu’ils nous découvrent ? Nous serons capturées comme le furent nos mères et nos grands-mères avant nous. Nous serons traînées de l’autre côté du fleuve et vendues comme esclaves. Est-ce là un sort digne de nous ? » Les autres femmes restèrent silencieuses.



A cela, Mbarka Dia renchérit : « Répondez ! Mais répondez donc au lieu de rester là à gémir ! Qu’avez-vous donc dans les veines ? Du sang ou de l’eau de marigot ? Préférez-vous qu’on dise plus tard à nos petits enfants et à leur descendance : Vos grands-mères ont quitté le village comme captives ? Ou bien : Vos aïeules ont été braves jusqu’à la mort ! Oui mes sœurs. Nous devons mourir en femmes libres, et non vivre en esclaves. Que celles qui sont d’accord me suivent dans la grande case du conseil des Sages. Nous y entrerons toutes et nous y mettrons le feu… C’est la fumée de nos cendres qui accueillera nos ennemis. Debout mes sœurs ! Puisqu’il n’y a d’autre issue, mourrons en dignes femmes du Walo ! »



A l’intérieur de la case principale où elle s’étaient entassées, les femmes s’entrelacèrent et se mirent à chanter des chants, des berceuses pour se donner du courage. A l’extérieur de la case, Mbarka Dia enflamma une torche et sans même un tremblement, la lança contre l’une des façades de branchages. Petit à petit, les chants laissèrent la place aux quintes de toux. A ce moment, une jeune femme enceinte, guidée par son instinct de survie poussa violemment la porte de la case et en sortit. Celles qui vivaient encore ne bougèrent pas. Quelques-unes eurent le temps de murmurer ces quelques mots : « Qu’on la laisse. Elle témoignera de notre histoire et le dira à nos enfants qui le raconteront à leurs fils pour la postérité. »



Lorsque les hommes revinrent au village, ils découvrirent que leurs femmes, mères et soeurs avaient péri sauf une. A partir de ce jour, un rite « Talataay Nder » fut instauré pour honorer la mémoire des résistantes de Nder. Chaque année, un mardi du mois de novembre, aucune activité n’avait lieu durant la journée. Pendant de longues heures, les habitants du villages restaient enfermés dans leurs habitations pour prier et rendre hommage aux sacrifices des héroïnes de Nder.



Je dois vous avouer qu’en écrivant ces lignes, je suis assez émue. Émue par l’abnégation et le sacrifice de ces femmes qui ont choisi de mourir libres plutôt que de vivre en tant qu’esclaves. Face à la monstruosité de l’esclavage, ces femmes ont choisi de ne pas se soumettre , de lutter et de résister au péril de leur vie. Cela force le respect. Il faut savoir que ce type d’acte était très courant durant la traite occidentale également. De nombreux captifs africains refusèrent la servitude et décidèrent d’en finir avec leur vie plutôt que d’être des esclaves. Pour exemple, « Igbo landing » est le nom donné au lieu où s’est déroulé en 1803 aux abords de l’île de St.Simons en Géorgie aux États-Unis le suicide de masse de captifs de l’ethnie igbo du Nigeria.



Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle avec l’ouvrage « Tout s’effondre » de Chinua Achebe qui traite de la colonisation. Dans ce livre, le protagoniste Okonkwo commet le geste ultime face à la brutalité de la colonisation britannique. Son geste est celui d’un homme qui ne peut supporter l’effondrement de son monde et l’extrême brutalité de ce nouveau monde qui lui est imposé.



De nos jours, de nombreuses personnes considèrent le suicide comme étant un acte de lâcheté. Condamné par les religions du Livre, le suicide est considéré par beaucoup comme étant le péché ultime. Compte tenu des contextes esclavagistes et colonialistes de l’époque, le suicide était un moyen d’échapper à une condition de servitude faite de supplices et de violences. Le suicide n’était donc pas un acte de lâcheté mais un acte d’héroïsme selon moi car il fallut beaucoup de courage aux femmes de Nder et à tous les captifs et esclaves africains pour mettre fin à leur vie souvent de manière brutale. Face à l’extrême violence de l’esclavage et de la colonisation, mettre fin à sa vie ne devenait parfois que la seule alternative pour ceux dont la perspective d’être esclave était insupportable.



Pour ceux qui me lisent depuis un moment déjà, vous avez sans doute remarqué que j’aime beaucoup l’histoire. Je pense que la connaissance de l’histoire est importante pour comprendre le présent et pour mieux se projeter dans l’avenir. C’est également un outil important dans la construction de soi et dans la manière dont on se perçoit, particulièrement lorsqu’on est afrodescendant.e. C’est pour cela qu’il a été important pour moi de présenter des parcours de figures historiques féminines noires dans la série d’articles « BlackHerStoryMonth » ou d’interviewer l’auteure Sylvia Serbin dont j’admire et je respecte le travail pour faire connaître les figures féminines importantes de l’histoire de l’Afrique et des diasporas noires.



En ce mois de mars où on célèbre le Mois de l’histoire des femmes, j’ai voulu partager avec vous l’histoire des femmes de Nder pour rendre hommage à ces vaillantes résistantes et combattantes qui ont sacrifié leurs vies au nom de la liberté. Elles représentent, à travers leurs luttes et leur résistance, la fierté d’un peuple et d’un continent. En tant que femme noire, afroféministe et fille de l’Afrique, je porte en moi la mémoire de mes aïeules et de mes aînées qui ont consenti de nombreux sacrifices, qui ont mené tant de combats et de luttes pour permettre à notre génération de se tenir debout et libre. Je mets mes pas dans ceux des femmes de Nder et de toutes celles qui ont combattu l’adversité, la servitude et l’injustice pour que je puisse être la femme que je suis aujourd’hui. Envers elles, je ressens de la fierté, du respect, de la reconnaissance et de la gratitude pour avoir tracé le chemin pour nous. Les luttes et les combats que je mène s’inscrivent dans la continuité de ceux menés par ces femmes qui ont démontré par leur bravoure et leur pugnacité qu’il était indispensable et nécessaire de résister à l’oppression.



Les histoires, les accomplissements et l’héritage de ces femmes doivent nous guider chaque jour telle une boussole sur le chemin de la liberté. N’oublions pas leurs paroles, que j’ai retranscrites plus haut, témoignons de leur histoire et faisons en sorte que leur sacrifice rentre à jamais dans la postérité et qu’il soit connu de nos filles et de nos petites filles qui, je l’espère, porteront en elles la mémoire de ces femmes d’exception.







Aujourd’hui, la Communauté internationale a choisi le 08 Mars pour célébrer la Femme. Mais le Sénégal a, depuis le Mardi 07 mars 1820, à travers les Linguères du Walo, donné la preuve que la Femme, est bien, comme le dit bien Louis Aragon, l’avenir de l’Homme et de la société. Elle seule peut aider à promouvoir une démocratie de type nouveau, participatif et égalitaire. La Linguère Ndatté Yalla en a donné l’illustration. Au XIXème siècle, elle fut Femme. Mais elle fut aussi Chef d’Etat, Chef de guerre, et surtout Traceur de destin dans le cadre d’une démocratie consciente et volontairement progressiste !



Sources :



◾Sylvia Serbin, reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire, Sepia, 2004, p158-163

◾Tidiane N’diaye, le génocide voilé, Gallimard, 2008, p151-154.

◾Résistance de Nder



https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_de_Nder



Les femmes de Nder : résistances sénégalaises à l’esclavage http://www.au-senegal.com/les-femmes-de-nder-resistantes-senegalaises-a-l-esclavage,1624.html



https://www.pressegauche.org/Les-femmes-de-Nder-resistantes-senegalaises-a-la-traite-negriere-arabo