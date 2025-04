Nder, terre de mémoire, accueille le premier Prytanée militaire féminin du Sénégal

Berceau historique de la résistance féminine au Sénégal, la localité de Nder s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Un Prytanée militaire exclusivement réservé aux jeunes filles, de la sixième à la terminale, y verra bientôt le jour. C’est ce qu’a annoncé le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, en évoquant une étape décisive dans l’évolution de l’éducation militaire sénégalaise.



Ce projet ambitieux s’inscrit dans une dynamique de modernisation et d’inclusion. Il s’agit d’une première historique : jamais auparavant le pays n’avait envisagé un établissement militaire de cette envergure entièrement dédié à la formation des jeunes filles. Au-delà de l’aspect éducatif, le choix de Nder ne doit rien au hasard.



Le village de Nder est un haut lieu de mémoire nationale. Au XVIIe siècle, ses femmes ont marqué l’histoire en choisissant l’immolation collective plutôt que la capture et l’esclavage, face à une attaque ennemie. Ce geste héroïque est depuis devenu un symbole fort de dignité, de courage et de résistance féminine.



En implantant un Prytanée féminin à Nder, les autorités rendent hommage à cet héritage, tout en plaçant la jeunesse féminine au cœur de l’avenir militaire du pays. Une manière puissante d’associer mémoire, éducation et patriotisme.



Initialement prévue pour l’année scolaire 2024-2025, la première rentrée du Prytanée a été reportée à une date ultérieure. Le Colonel Mbengue a confirmé ce report sans en préciser les raisons, mais a toutefois insisté sur le caractère « imminent » de l’ouverture. Aucune date officielle n’a encore été annoncée, mais les préparatifs sont en cours.



Ce nouveau Prytanée viendra compléter l’offre de formation militaire nationale, dominée depuis plus d’un siècle par le Prytanée militaire de Saint-Louis (PMS), qui fêtera bientôt ses 103 ans. Réputé pour sa rigueur et son excellence, le PMS reste pour l’heure réservé aux garçons, admis sur concours très sélectif. Un modèle que beaucoup souhaitent préserver, même si l’évolution vers une éducation plus inclusive est désormais en marche.



