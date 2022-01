Ndioloffène – Cité Niakh : Thierno SOW réconforte Mary Teuw NIANE – vidéo

Le candidat de la coalition And Ak MTN Ligeey Ndar a investi hier les quartiers de Ndiolofène et de Cité Niakh pour une caravane en compagnie de son responsable Thierno SOW. Ce dernier a mobilisé sa base, engagée à confier la victoire à l’ancien de l’UGB de Saint-Louis, au soir du 23 janvier 2022. Une occasion pour le professeur Mary Teuw NIANE de regretter le recul de Saint-Louis, fruit, selon lui, de l’incompétence de l’actuel maire Mansour FAYE. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur appelle à rebâtir la ville, à lui redonner son blason d’antan. Il invite dès lors, les populations de Saint-Louis à voter sa liste. Il a profité de ce rassemblement pour exposer quelques axes de son Programme Réaliste et Réalisable (PA2R) sur l’assainissement, la lutte contre le chômage, l’éducation et l’amélioration du cadre de vie de Saint-Louis.