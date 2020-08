Nécrologie : Décès du professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, monument de la médecine et spécialiste en neurologie

Il réussit son agrégation en médecine en 1979, devenant ainsi le premier africain francophone agrégé en neurologie. Dès 1985, il est professeur titulaire de la chaire de neurologie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Pendant 12 ans, il a été censeur de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie.



À la retraite, le Pr Ibrahima Pierre Ndiaye a été vice-président de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) et membre de plusieurs sociétés savantes.



Il était également titulaire de nombreuses distinctions parmi lesquelles, les Palmes académiques du Conseil africain et Malgache pour l’enseignement supérieur(CAMES), la Légion d’honneur française, l’Ordre national du Mérite du Sénégal en autres.



NDARINFO présente ses sincères condoléances à la famille du défunt.



Avec :Maderpost