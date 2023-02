Nécrologie : décès de Sidy Makhtar MBACKÉ

C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition ce matin de Serigne Sidy Makhtar MBACKE, un homme d’une simplicité, d’un calme et d’une humilité remarquables. Il était un ami et confident de Cheikh Abdoulaye DIEYE (ra) et l’un des membres-fondateurs du FSD-BJ. Il était aussi un éminent responsable de la Daara Khidmatoul Khadim.



Très effacé et disponible, Serigne Sidy avait le développement de la ville au cœur et s’était pleinement engagé à accompagner la Commune dans ce sens. Il a été l'un des quatre conseillers municipaux du Fsd/Bj sous le magistère d'Abdoulaye Diaw Chimère à coté de son frères d'armes Cheikh Abiboulaye DIEYE.



Son inhumation est prévue à Touba.



Ndarinfo présente la douleur de ses proches et prie pour qu’Allah l’accueille à Firdaws.