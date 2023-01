Orientation de nouveaux bacheliers à l'UGB : La Cesl pose ses conditions

La Coordination des Etudiants de Saint-Louis avait alerté via un communiqué datant du 04 janvier 2023. La Cesl prévenait de la « situation plus qu’alarmante de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, exacerbée par un manque criard d’infrastructures pédagogiques et sociales ». Elle invitait le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que toutes les autorités compétentes à résoudre ces manquements pour procéder à l’orientation de ces bacheliers.





Dans le même communiqué », la Cesl prenait l’opinion à témoin. Elle avertissait qu’elle « ne laissera aucun bachelier s’inscrire à l’Ugb dans ces conditions tant les autorités compétentes continueront à faire la sourde oreille face à cette situation ». Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a d’ailleurs accordé une audience à la Coordination.



Les échanges qui ont lieu en présence du recteur de l’Ugb et du directeur du Crous n’ont pas permis de trouver des solutions aux problèmes soulevés par la Cesl.