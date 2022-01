PIKINE / Mary Teuw NIANE annonce l’implantation d’une "zone économique spéciale" à Saint-Louis - vidéo

« Il est possible de résoudre le problème du chômage par une bonne volonté politique claire », a assuré hier, le candidat de MTN Liggey Ndar. « Nous allons implanter une zone économique spéciale, un centre d’affaires, une grande ferme pastorale en plus d’un casier aquacole à Saint-Louis », a-t-il renseigné au cours d’une tournée à Pikine. « Nous allons construire un port à Saint-Louis, réitérant une promesse qui avait soulevé des contestations de la part de ses rivaux. Le professeur Mary Teuw NIANE s’est réjoui de l’engagement des populations de Pikine en sa faveur en réaffirmant l’intérêt qu’il accorde à cette localité. « Au vu des motions de soutien que les populations de PIKINE nous témoignent, nous sommes certains que la victoire est acquise. Les élections ne seront plus qu’une seule formalité », a déclaré le docteur Ahmadou DIA, candidat pour le département.