PPCS : les comportements à adopter pour le bon déroulement des travaux (vidéo)

Durant cette période estivale où l’on note une forte affluence au bord de la mer, les plages sont prises d’assaut et la zone des travaux du Projet de protection côtière de Saint-Louis (PPCS) n’est pas épargnée. Baigneurs, footballeurs organisant des tournois, randonneurs et vacanciers venus des autres localités du pays, s’en donnent à cœur joie sans tenir compte des risques d’accidents encourus. Les animaux en divagation constituent également des entraves à la bonne marche des travaux et ralentissent l’avancée des camions et autres engins sur le site. En raison de cette situation, la livraison des chantiers risque d’accuser un retard par rapport aux délais sur lesquels l’entreprise en charge des travaux s’était engagée. Dès lors, délocaliser les activités de divertissement hors de la zone des travaux devient un impératif urgent. Il est recommandé aux populations d’emprunter les voies de passage aménagées à cet effet pour l’accès à la mer.