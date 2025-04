PRDC-VFS : les acteurs font le point sur les avancées et les défis

Le Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC_VFS) est entré dans une phase d’évaluation. À la suite d'une mission de la Banque mondiale, qui cofinance le projet aux côtés du Gouvernement du Sénégal, les acteurs chargés de sa mise en œuvre se sont réunis pour faire le point sur les différentes composantes et sous-composantes.



La rencontre a réuni des représentants des services techniques déconcentrés et des collectivités territoriales issues des zones d’intervention du projet. Les travaux ont permis de dresser un état des lieux de l’avancement, d’identifier les contraintes majeures rencontrées sur le terrain et de proposer des pistes de solutions concrètes.



« C’est un projet important, qui vise la résilience économique, sociale et climatique de nos territoires », a déclaré Sidy Guissé Diongue, adjoint au gouverneur de Saint-Louis, chargé des affaires administratives.



Le coordonnateur du PRDC_VFS, Mamadou Diédhiou, a souligné, pour sa part, l’importance de cette phase d’évaluation pour lever les obstacles et garantir une mise en œuvre efficace du projet. Ce cadre de concertation marque une étape clé dans la consolidation des efforts de développement intégré dans la vallée du fleuve Sénégal, dans un contexte où la résilience des territoires devient un enjeu central face aux défis environnementaux et socioéconomiques.