Pause pluviométrique : Serigne Mbaye Sy Mansour recommande la fermeture des bars

Le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour a prié, ce mercredi, à la Mosquée Khal Khouss à Tivaouane. Dans son sermon, il a appelé à « cesser les médisances » pour la résolution des difficultés que vivent les populations sénégalaises. Il s’est également appesanti sur la nécessité de prier pour un retour des pluies. Des prières qui doivent être scrupuleusement observées selon les exigences. Et, être accompagnées par des actes de bienfaisance.



« En son temps, rappelle l’actuel Khalife, repris par Radio Sénégal, Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh avait exécuté des prières pour un bon hivernage avec comme conditions, la fermeture des lieux de jouissance, l’arrêt des mondanités et autres activités ludiques et celles prohibées par l’Islam. Et la pluie tomba en abondance. C’était sous le règne du président Abdou Diouf ».



SENEWEB