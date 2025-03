Podor actualise son Plan communal de développement pour 2024-2029

La commune de Podor, en collaboration avec l’Agence régionale de développement de Saint-Louis, a entamé mardi un processus de consultation pour actualiser son Plan communal de développement (PCD) 2024-2029.



Ce document est essentiel pour structurer les projets et orienter la gouvernance locale.



D’après Assane Yaba Mbodj, premier adjoint au maire, des forums seront organisés dans les huit quartiers de la commune afin de recenser les besoins et priorités des populations. Un tableau de bord stratégique sera mis en place d’ici trois mois pour assurer un suivi efficace des projets municipaux.



Avec une population jeune et des défis liés au changement climatique, cette mise à jour vise à mieux intégrer les réalités actuelles et à renforcer le développement durable de la localité. Selon Abdourahmane Guèye, chargé de la planification à l’Agence régionale de développement, l’objectif reste de faire de Podor un pôle de développement agro-industriel moteur du secteur primaire.



Avec l'APS