Présidence du ​Syndicat d’Initiative et de Tourisme : Bachir CISSE rempile.

Second mandat pour le jeune promoteur hôtelier à l’issue d’une assemblée générale tenue cette semaine. Plusieurs membres du bureau sortant ont été reconduits à leur poste. « Nous travaillerons à maintenir les acquis et à relever les défis », a confié Bachir CISSE, joint par nos soins.



« La dynamique de promotion de la destination Saint-Louisienne sera renforcée », a-t-il dit en indiquant plusieurs initiatives seront prises dans ce sens. Le Syndicat d’Initiative et de Tourisme s’est par ailleurs engagé à renforcer son partenariat avec l’Agence Française de Développement (AFD) dont le soutien a permis d’engager le Plan de Développement Touristique de Saint-Louis (PDT).



Pour rappel, ce programme a permis la réhabilitation de plusieurs édifices communautaires de la cité magique, en plus de la rénovation voirie de l’île de Ndar.





