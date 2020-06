Prévention des inondations : l’ONAS démarre le curage des réseaux de Pikine, Diaminar et Diawlingue (vidéo)

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a lancé ses opérations préhivernales dans les quartiers de Pikine, Diaminar et Diawlingue. Ces travaux visent notamment à optimiser le fonctionnement des stations de pompage. À Pikine, en plus du curage du réseau, des actions ont été menées sur les 5 exutoires du bassin de rétention. Ce, dans l’optique de permettre l’évacuation correcte des eaux de pluie. Cette démarche devrait permettre aux populations du populeux quartier de ne plus revivre le cauchemar des déversements d’égouts souvent notés dans cette localité.