Programmes et projets de mandature : confrontation entre les 8 candidats de Saint-Louis - vidéo

Cette initiative d’AfriKa Jom Center en collaboration avec OXFAM et le Cerad interroge les 8 aspirants au fauteuil de maire de Saint-Louis sur différents aspects de développement. Le débat invite leurs représentants autour d’une confrontation sur des thématiques liées à la justice climatique et environnementale, aux inégalités sociales, à la redevabilité, à la mobilisation des ressources, à la gouvernance territoriale et à l’intérêt publique locale .« C’est un exercice qui va se démultiplier au plan national » a renseigné Ndiouda MBOUP, le président du comité scientifique d’Afrika Jom Center. « Au moment où ce débat se tient à Saint-Louis, un conclave similaire regroupe les candidats de la ville de Ziguinchor sous l’égide d’Alioune TINE », a-t-il renseigné. Au terme de la démarche, un document sera produit. Elle permettre de faire, d’ici un an, un bilan suivi-évaluation par rapport aux engagements pris.