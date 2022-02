Projet de loi criminalisant l’homosexualité : l’Imam Ndao lance un ultimatum à Niasse

Venu prendre part à la rencontre, une occasion pour Imam Alioune Badara Ndao, célèbre pour avoir été arrêté et détenu pendant plus d’une année pour des soupçons de terrorisme, s’adresser au Président de l’Assemblée nationale pour lui donner un ultimatum.



« Je demande au Président de l’Assemblée nationale de remettre entre les mains du chef de l’Etat d’ici 10 jours, le projet de loi qu’il a eu à rejeter.. Pour qu’il soit renvoyé en plénière », a-t-il déclaré



Avant de rendre hommage aux députés qui avaient déposé la proposition de loi sur la table de l’Assemblée nationale. « Les Députés accompagnées de Mamadou Lamine Diallo, le peuple ne les oubliera jamais. Ils ont montré qu’ils sont des députés du peuple, et leur combat est celui du peuple. Je demande à Macky Sall de respecter la demande de la population. Les homosexuels ne doivent pas être dans la société. Alhamdoulilah, aujourd’hui, nous avons une jeunesse qui sait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Respectons-les. Cette journée est une journée, historique», a affirmé Imam Alioune Badara Ndao.



Pressafrik