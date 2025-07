Forum sur le financement de l’Agenda 2030 : les territoires au cœur de l’innovation et du développement

Le forum régional pour le financement de l’Agenda 2030 s’est ouvert ce jeudi à Saint-Louis, en présence de plusieurs autorités administratives, territoriales et partenaires techniques et financiers.L'événement, articulé autour de communications, de tables rondes, d’expositions et d’échanges, vise à renforcer la mobilisation des ressources pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’échelle territoriale.

Intervenant en marge du forum, Balla Moussa Fofana, conseiller du président de la République, a rappelé que « c’est au niveau des territoires qu’on invente le développement et qu’on fait de l’innovation. L’économie de ce pays se trouve dans les territoires ».



Il a salué l’agenda de transformation nationale initié par le président Bassirou Diomaye Faye, qu’il a qualifié de démarche structurante et visionnaire. « C’est bien d’avoir un objectif, mais c’est mieux d’avoir une trajectoire claire », a-t-il déclaré, appelant à faire des pôles territoriaux de véritables moteurs de croissance.



De son côté, Ousmane Sow, directeur de l’Agence régionale de développement (ARD) de Saint-Louis, a annoncé que la région s’est dotée d’un cadre prioritaire d’intervention, sélectionnant 13 ODD sur les 17.



Ce travail a débouché sur l’élaboration d’un Programme d’Investissement Prioritaire (PIP), dont le coût global est estimé à 70 milliards de FCFA, nécessaires pour mettre la région sur la voie des ODD à l’horizon 2030.