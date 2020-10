RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 : l’IA de Saint-Louis insiste sur le respect des mesures barrières (vidéo)

L’inspectrice d’académie de Saint-Louis a invité, samedi, la communauté éducative à relever le défi du respect des mesures barrières, à la veille de l’ouverture des classes. Mme Adjara Sy DIAGNE qui présidait une cérémonie de remise de table-bancs offerts par le conseil départemental souhaite que « les élèves puissent travailler dans de bonnes conditions sans mettre leur vie en péril ». Elle a annoncé, dans ce sens, une importante dotation du Gouvernement en Lavoirs, détergents et masques. Elle a jouté qu’un séminaire de rentrée sera organisé les 2 et 3 novembre 2020 et qu’au sortir de cette rencontre, les dispositions globales prises seront partagées aux acteurs de l’éducation.