RENTRÉE SCOLAIRE – COVID-19 : Plan International/St-Louis renforce le protocole sanitaire (vidéo)

La direction régionale de Plan International a remis, jeudi, d’importants lots de savons, de gels antiseptiques, de détergents, de masques, de serviettes hygiéniques et de thermoflashs à l’académie de Saint-Louis. C’est la troisième dotation du genre que la direction régionale de plan Internationale accorde à l’IA. Ce, dans le but de renforcer le respect des gestes barrières à la veille de la rentrée des classes. L’inspectrice d’académie de Saint-Louis a magnifié la générosité de Plan International en priant pour le renforcement de la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et l’ONG humanitaire. « Cela permettra d’offrir une meilleure prise en charge de l’enfance et notamment des filles », a confié Mme Adjara Sy DIAGNE.