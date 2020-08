RIPOSTE CONTRE LA COVID-19 : Balacoss, lieu d’expérimentation de l’approche communautaire (vidéo)

Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus, la première convention locale de résilience communautaire a été signée, dimanche, à Saint-Louis. C’est le quartier de Balacoss qui a été choisi pour porter ce programme pilote déroulé par le ministère du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale. Une occasion pour le directeur du développement communautaire de souligner l’importance de l’implication des populations dans la riposte contre la Covid-19.



Pour Alioune LECOR, conseiller technique du ministre Mansour FAYE, la recrudescence du nombre de cas de contamination encouragée par le non-respect, des masures barrières nécessite l’adoption la participation active des communautés. « Il faut qu’elles s’engagent à porter le combat », a-t-il expliqué. « Il est important de pousser les populations à se rendre compte de leur vulnérabilité », a-t-il ajouté.



Alioune Badara DIOP, adjoint au maire et fils du quartier, s’est réjoui de cette démarche qui, selon lui, traduit la place capitale qu’accorde le président Macky SALL aux communautés. Pour lui, la signature de ce partenariat est par ailleurs « le fruit d’un travail méthodique, participatif et rigoureux qui s’est fait dans la transparence et la responsabilité » par les responsables de Balacoss. Il annonce, dans la foulée, la mise à la disponibilité d’un million de masques réalisés par les tailleurs du quartier.



