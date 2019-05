Ramadan : " Ne pas rattraper les repas perdus"

Durant le ramadan, certains Sénégalais ont tendance à vouloir rattraper les repas perdus. Une habitude qui risque d'être nuisible à la santé. Ce qu'il y a lieu de faire, souligne la nutritionniste, Dr. Valérie Quenum Ndiaye,c'est plutôt d'avoir une alimentation équilibrée.



Autrement dit, privilégier la qualité des aliments sur la quantité. « Le corps perd énormément de liquide durant la journée, d’où l’importance de consommer beaucoup d’eau, de soupes et d’aliments riches en eau comme les légumes, les fruits entre autres. Tous ces aliments doivent être dans leur forme la plus naturelle possible et non transformés. Il faut donc éviter tout ce qui est trop sucré ainsi que les aliments trop cuits. Il faut également éviter de trop saler la nourriture. »



