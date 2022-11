Remise de ​fournitures scolaires : la Commune de Saint-Louis débourse plus de 14 millions FCFA – vidéo

La Commune de Saint-Louis a procédé à sa traditionnelle cérémonie de remise de fournitures scolaires aux élèves du préscolaire et de l’élémentaire. Les présidents de conseil de quartier se sont mobilisés à cette occasion, à côté d’autorités éducatives. En vue d’assurer un bon démarrage de l’année académique, une enveloppe de 14 millions 500 mille FCFA a été dégagée cette année pour l’achat de cahiers et de matériels géométriques. Un geste fortement magnifié par l’Inspection de l’Éducation et de la Formation, soulignant le soulagement que cette œuvre de solidarité occasionne chez les parents. Le maire de Saint-Louis se dit engagé à soutenir le projet de réhabilitation des écoles vétustes de la ville, selon son adjointe Fatou DIOUF. « Il va saisir le président de la République dans ce sens. Et nous espérons avoir une bonne suite de sa démarche », a-t-elle dit.