Rencontre chef de la junte-Ouattara et Akufo-Addo : un premier contact plutôt prometteur

Deux chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont arrivés à Conakry ce 17 septembre à l’effet de discuter avec la junte au pouvoir en Guinée. Après l’aéroport, les présidents ivoirien Alassane Dramane Ouattara et ghanéen Nana Akufo ont échangé dans un hôtel de la place avant de se rendre au palais Mohamed V où se trouve le désormais président de la République déchu, Alpha Condé.



Avant leur départ de Conakry, ces deux chefs d’Etat affirment avoir été satisfaits de leur entretien avec le président du Comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD) sans donner de détails sur le contenu de leurs discussions.



«On a eu des entretiens très francs, très fraternels avec le colonel Doumbouya et ses collaborateurs. Je pense que la CEDEAO et la Guinée vont trouver les moyens de marcher ensemble », a déclaré le président ghanéen, avant d’ajouter que la délégation qu’il conduit a pu rencontrer Alpha Condé : « on a rencontré le président Alpha Condé avec qui on a eu des discussions et ça s’est bien passé. »



Pour sa part, Alassane Ouattara a même déclaré que l’ancien président guinéen se porte bien. «Nous avons rencontré le président Alpha Condé qui va bien», a-t-il rassuré.



Il juge le séjour à Conakry de satisfaisant : « nous avons eu un excellent séjour à Conakry et nous avons eu un excellent entretien avec le président du CNRD. »