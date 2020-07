Réouverture de l’UGB en septembre : la CESL pas d'accord (vidéo)

La coordination des étudiants de Saint-Louis n’adhère pas au schéma d’ouverture proposé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour faire face à la Covid-19. Lors d’un point de presse tenu, ce matin, elle a exprimé sa « profonde désolation » et soutient que la réouverture programmée en septembre est l’expression d’un "manque de respect notoire" de l’autorité à l’égard de la communauté étudiante ». Les Sanorois exigent un « retour progressif » et le « démarrage sans délai » des cours pour les étudiants de la licence 3 et du M2 qui, disent-ils, sont « dans une position transversale ». « Nous avons discuté avec toutes les entités de l’UGB sur la pertinence de cette option », a fait remarquer, Mouhamadoul Kabir BALDÉ, porte-parole du jour, que nous vous proposons de suivre.