Résilience socio-économique et climatique : le PRDC/VFS signe des protocoles avec les 20 communes de la région de Saint-Louis

Le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS) a signé vendredi des protocoles de partenariat avec les 20 communes de la région de Saint-Louis.



Lancée au mois de juin dernier sur initiative du Gouvernement du Sénégal avec l’appui de la Banque mondiale dans le cadre d’un financement de l’IDA, cette nouvelle dynamique ambitionne d’améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés ciblées dans la vallée du fleuve Sénégal.



« Un travail d’identification des sous-projets a été mené pour faire une priorisation », a renseigné le coordonnateur Mamadou DIEDHIOU. « Cette signature marque une étape dans la mise en œuvre du projet », a-t-il ajouté, en indiquant que « dans la dynamique opérationnelle du PRDC/VFS, l’unité de gestion doit mener des projets au même titre que les Communes partenaires ». Ce qui permettra de renforcer la responsabilisation des entités territoriales.



Il a souligné l’apport que cette nouvelle collaboration va apporter en termes de réponses aux problématiques communautaires.



« La plupart des sous-projets qui sont identifiés par les communes vont apporter une solution aux contraintes qui sont identifiées dans les localités. On a vu les inondations à Matam et dans les autres localités avec les infrastructures scolaires, sanitaires et les concessions qui sont touchées la montée de niveau du fleuve Sénégal. Les projets identifiés seront des réponses à problèmes », a-t-il conclu.