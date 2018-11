Retombées du Pétrole : « Saint-Louis est prioritaire », avertit l’Imam Mouhammedou Abdoulaye CISSE (vidéo)

En marge de son traditionnel discours du GAMOU, l’imam de la mosquée Ihsane de SINDONÉ s’est réjoui de la découverte du pétrole au large de Saint-Louis. Il a toutefois invité le Macky SALL à donner à la ville la part qui lui revient en tant que zone d’exploitation. « La ville se dégrade et se vieillit. Elle ne repose sur aucun socle désormais. Il suffit de la souffler pour qu’elle tombe », a-t-il dit. « Il faut refaire les concessions, nettoyer les berges et faire en sorte que les Saint-Louisiens se sentent à l’aise dans cette ville», a-t-il ajouté. Mouhammedou Abdoulaye CISSE a plaidé en outre pour la cause des GUET-NDARIENS traumatisés par la furie des vagues en exigeant des mesures diligentes pour soulager ces populations.