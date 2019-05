Révision du programme de philosophie : PASTEF/St-Louis arme les élèves de la ville (Photos)

PASTEF Saint-Louis à travers son mouvement des enseignants a organisé, hier mercredi 15 mai 2019, une synthèse philosophique. Deuxième édition du genre au profit des élèves de Terminale, en prélude aux compositions du second semestre et aux anticipés de philosophie.



Cette conférence animée par le professeur Songué Diouf a permis de passer en revue le programme de philosophie d'une part et de revenir sur les outils méthodologiques dont doivent s'armer les élèves pour des productions de qualité, d'autre part.



Les Patriotes fidèles à leur slogan "le don de soi pour la patrie" rappellent, à travers les actions citoyennes du genre, leur attachement aux principes sacro-saints de patriotisme, de travail et d'éthique gages d'un Sénégal nouveau.



Ils se réjouissent de la présence en masse des élèves venus de tous les lycées du département tout en leur souhaitent plein de succès aux examens.



