Risques de tensions ce 29 juin : Abdoul Aziz TOURE adresse un important message au président Macky SALL – vidéo

Des voix continuent de se soulever pour tenter d’apaiser la tension politique qui s’est emparée du pays. Soucieux de désamorcer la bombe, Abdoul Aziz TOURE invite le chef de l’Etat, le président Macky SALL à autoriser le rassemblement de l’opposition prévue ce mercredi 29 juin 2022. « Cela permettra à ces acteurs politiques de tenir leur rencontre sans heurts comme pour la première fois et d’éviter des dégâts et des pertes en vie humaine », a-t-il dit. « Je ne suis d’aucun bord politique. Je prends la parole pour m’acquitter de mon devoir de s’intéresser et de réagir aux questions qui interpellent les musulmans », a précisé le responsable de l’Institut Daroul Arqam de Fass-TOURE.