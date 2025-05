Rosso Mauritanie, point de départ d’un nouveau modèle de solidarité transfrontalière

L’atelier régional de lancement du Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC_VFS) s’est tenu ce jeudi à Rosso Mauritanie, marquant une étape importante dans la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie.



Porté par la Banque mondiale et l'État du Sénégal, ce programme vise à renforcer l’accès à des infrastructures résilientes, inclusives et climatiquement adaptées pour les populations vulnérables des deux rives du fleuve Sénégal. La rencontre a rassemblé des ministres des deux pays, des élus locaux, des techniciens et des représentants communautaires.



Le lancement a été marqué par la signature d’un Accord-cadre révisé, et le démarrage d’infrastructures scolaires en Mauritanie, symbolisant l’entrée en phase opérationnelle du projet, une avancée saluée le coordonnateur Mamadou Diédhiou.



" Le PRDC_VFS est conçu comme un outil de résilience régionale, avec une attention particulière portée à la planification des mobilités, à l’adaptation des services sociaux de base et à la prévention des risques liés aux inondations", a-t-il dit au terme de la rencontre.



" Ce lancement à Rosso donne le coup d'envoi d'une dynamique d’un développement transfrontalier durable, porté par les deux communautés ", a-t-il laissé entendre.



Il a rappelé que cette inititiative novatrice ambitionne de répondre aux défis posés par la pauvreté, les migrations et les changements climatiques, en s’appuyant sur une gouvernance participative et une implication forte des collectivités locales.