Sa caravane coupée par celle de BBY/Gandiol : Yérim THIOUB crache ses vérités (vidéo)

Le candidat à la Mairie de Ndiébène Gandiol a regretté dimanche l’intrusion dans son convoi d’un cortège de la coalition Benno Yakkar de Gandiol créant une confusion et du mécontentement dans son camp. Une situation qui, selon lui, pouvait vite dégénérer. Il a, à ce titre, salué le sens de responsabilité de la sécurité. Profitant d’un point de presse au cours duquel les axes de son programme ont été dévoilés, Yérim THIOUB a convié les partisans de l’actuel maire Arona SOW a plus de sérénité et de respect. Il a ainsi salué la courtoisie et la cordialité qu’il entretient avec les autres formations politiques candidates à la mairie de cette localité.