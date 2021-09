Saint-Louis : ​Le CRDS doté d’un espace dédié aux Etats-Uni

Le Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS) de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a été doté d’un espace dédié aux Etats-Unis, dont l’inauguration a eu lieu ce mardi en présence de l’ambassadeur américain, Tulinabo S. Mushingi, et du recteur de l’UGB, Ousmane Thiaré.



Cet espace va aider au renforcement des relations entre les deux pays, a souligné le diplomate américain, estimant que son inauguration ’’augure de bonnes choses’’ dans ce domaine qui a enregistré "beaucoup d’avancées".



Le recteur de l’UGB, Ousmane Thiaré, a mis l’accent sur les opportunités qu’offre cet espace pour les étudiants ainsi que les populations qui viendront apprendre gratuitement l’anglais et s’imprégner de la culture américaine dans ces nouveaux locaux.



"Les Etats-Unis sont venus nous renforcer pour permettre aux jeunes de pouvoir éclore tout leur talent et être parmi les meilleurs", a de son côté déclaré Fatima Fall Niang, la directrice du CRDS.



Avec APS