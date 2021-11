Saint-Louis : 200 bourses d’étude offertes par le legs Henry Jay – vidéo

100 filles et garçons de Saint-Louis vont recevoir une assistance financière dédiée à leur scolarité provenant du Legs Henry JAY. Une cérémonie de remise symbolique a été organisée vendredi avec la présence d’élus et d’autorités éducatives. Ainsi, plus d’une centaine d’années après l’acte de générosité d’Henry JAW, des élèves et issus de couches défavorisées et des déficients visuels tirent profit de ces ristournes.