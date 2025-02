Saint-Louis : 24 heures après le désencombrement, le marché Sor respire

Le marché Tendjiguene affiche un nouveau visage après le lancement hier de l’opération de désencombrement. Ce soir, l'avenue Macky SALL (ex-Général de Gaulle) est dégagée, permettant une circulation fluide des piétons. Les Forces de l’Ordre et de Défense sont mobilisées pour prévenir toute emprise sur les axes. Le Préfet de Saint-Louis a réussi son pari, obtenant les remerciements et les encouragements des populations. Toutefois, la pérennisation de cette opération représente désormais le principal défi à relever. Ndarinfo qui se promenait dans les parages a recueilli les réactions de Fara CISSÉ (Mairie de Saint-Louis) et de Thierno DICKO (Lanceur d’alerte)