Saint-Louis : L’association Cosame appelle à plus de solidarité en faveur des sinistrés de Khar Yalla

La présidente nationale de l’Association Conseil en Santé des Mères (Cosame) mardi a lancé un appel pressant aux autorités étatiques pour qu’elles renforcent leur soutien envers les sinistrés de la récente crue du fleuve à Khar Yalla. Lors d’une visite sur place, Adja Diouma Diouf a évoqué les conditions précaires dans lesquelles vivent ces populations, expliquées par leur installation dans des tentes étroites.



« Elles sont dans des situations difficiles », a déclaré Diouf, ajoutant que l’État doit « tout mettre en œuvre pour que ces impactés retrouvent leur dignité ».



Au cours de sa visite, la présidente de Cosame a effectué une remise symbolique d'importants dons comprenant des détergents, des vêtements et divers articles utilitaires destinés aux sinistrés, témoignant ainsi de l'engagement de l’association en faveur des plus vulnérables.



Cosame qui se dédie activement à des actions dans les domaines de l’éducation, de la santé et du social, continue de mobiliser ses ressources pour soutenir les femmes et les filles en situation de vulnérabilité.