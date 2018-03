Saint-Louis : Ndar't ambitionne de valoriser le patrimoine immatériel de la vallée du fleuve Sénégal (présidente)

L’objectif de l’association Ndart est d’aider à la préservation et à la valorisation du patrimoine immatériel de la vallée du fleuve Sénégal, a déclaré sa présidente, Fatima Fall, rappelant qu'elle a été mise en place en 2007 à la demande pressante de stylistes et mannequins de Saint-Louis.



‘’Nous avons été acculée par de jeunes stylistes désireux de montrer leur talent au grand public de créer Ndar't, association constituée de bénévoles qui veulent aider à la préservation du patrimoine immatériel de la ville de Saint-Louis et plus largement de la vallée du fleuve Sénégal’’, a dit Mme Fall, à la fin de la cinquième édition du défilé de mode organisé à l’Institut français par cette association regroupant 11 stylistes et 22 mannequins.



"Avec ce défilé, nous visons à valoriser certains métiers qui ont tendance à disparaître comme la bijouterie et le tissage", a ajouté la présidente de Ndar't, notant que ‘’pour ce défilé, des conventions ont été signées avec les partenaires et des conditions fixées aux participants d’inclure dans leur création des œuvres issues de produits artisanaux et de récupération.



Le volet compétition est relégué au second plan et l’essentiel, selon la directrice du Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS), est de donner une tribune à ces jeunes de s’exprimer pour leur permettre de s’épanouir et éventuellement trouver des opportunités pour relancer leurs activités dans la mode.



Pour cette année, outre les Saint-Louisiens, des couturiers de Tamba, de Dagana et de Matam ainsi que de Kayes (Mali) ont été associés, indique-t-elle, se félicitant de la présence également du Syndicat d’initiatives de Kayes.



Cette association ambitionne d’organiser deux défilés annuellement, mais du fait des problèmes de moyens, elle se limite généralement à cette seule manifestation, souligne Mme Fall, indiquant que Ndar't est sollicité par des structures tenant des activités culturelles dans la vieille ville. Elle a activement participé au défilé à la place Faidherbe où elle a a exposé l’art des peuples de la vallée.





APS